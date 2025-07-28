Rusya'dan Kuzey Kore'ye Doğrudan Uçuşlar Başladı

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Rusya, Moskova'dan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a doğrudan uçuş rotasını hizmete sundu. İlk uçuş, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan gerçekleştirildi ve yaklaşık sekiz saat sürmesi bekleniyor.

MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, pazar günü başkent Moskova'dan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yönelik doğrudan uçuş rotasını hizmete geçirdi.

Yeni hava rotasının ilk uçuşu pazar akşamı Rusya'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan gerçekleşti.

Uçuşun yaklaşık sekiz saat sürmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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