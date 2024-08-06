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Rusya'dan kiralanan Be-200 uçağı Yalova'daki orman yangınına müdahale etti

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Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı, Türkiye'deki görevine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki orman yangını ile başladı. Uçak 6 saatte söndürülen yangında 2 saat boyunca uçarken, 6 sorti ve toplam 58 ton su atışı yaptı.

RUSYA'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı, Türkiye'deki görevine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki orman yangını ile başladı. Uçak 6 saatte söndürülen yangında 2 saat boyunca uçarken, 6 sorti ve toplam 58 ton su atışı yaptı.

Yaz aylarında çıkan orman yangınlarına etkin bir şekilde müdahale edebilmek için Rusya'dan kiralanan Rus Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı, göreve başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşlandırılan, 12 ton su alma kapasiteli, jet motorlu Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının bu sezonki ilk görev yeri, Yalova'nın Armutlu ilçesi oldu. Dün saat 13.30 sıralarında Hayriye köyü Sultaniye mezrası üstünde çıkan orman yangınına; 3 uçak, 4 helikopter, 84 araç ve 210 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 6 saatte söndürülen yangında; çam ve pelit ağaçlarının yer aldığı 20 hektar alan zarar görürken, söndürme çalışmalarında görev alan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, Marmara Denizi'nden aldığı 58 ton suyla 6 sorti yaptı. Bir seferde 12 ton suyu alma ve atma kapasitesine sahip olan, deniz, göl, gölet ve baraj gibi su kaynaklarına inerek su alabilen uçağın, yüksek su atma kapasitesi, amfibi olması, yüksek intikal sürati ve gece görüş özelliği sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde etkin görev alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Armutlu Türkiye Yalova Rusya Spor Güncel Haberler

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