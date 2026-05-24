Rusya, Gece Boyunca Kiev'e Saldırdı... Can Kayıpları ve Çok Sayıda Yaralı Var

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde balistik füze ve dronlarla hedef aldı. Saldırılarda en az 83 kişi yaralanırken, can kayıpları olduğu bildirildi. Altyapı ve sivil tesisler zarar gördü.

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(KİEV) - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde balistik füze ve dronlar ile hedef aldı. Şehir merkezinde yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlara yönelik saldırılarda can kayıpları ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya, Kiev'e saat 01.00 sularında balistik füze ve dron saldırısında bulundu. Şehir merkezinden hissedilen saldırılar nedeniyle birçok yerden alevlerin yükseldiği görüldü. Öte yandan Kievliler, geceyi sığınak olarak da kullanılan metrolarda geçirdi. Saldırılar, sabaha kadar belirli aralıklarla sürdü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, saldırılarda altyapı, süpermarket, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu, akaryakıt istasyonu, garaj, park halindeki araçlar ve çok sayıda depo zarar gördü.

ANKA Haber Ajansı, saldırı esnasında füzelerin hedef aldığı Artem Devlet Anonim Holding Şirketi'nin idari binasını görüntüledi. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Artem Devlet Anonim Holding Şirketi'nin üretim tesislerinin yer altında bulunduğu belirtildi. Söz konusu tesisin, Rusya tarafından daha önce de sık sık hedef alındığı ifade edilirken, saldırının ardından bölgede incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ZELENSKY: "EN AZ 83 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLİNİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya platformu Telegram kanalından yayımladığı video mesajda, gece boyunca kurtarma ekiplerinin çalıştığını, yaralanan herkese yardım sağlanacağını kaydetti. Zelensky, "Şu an itibarıyla en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor. Ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ağır olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Farklı türlerde 90 füze kullanıldı, bunların 36'sı balistikti. Ayrıca 600 dron kullanıldı. Ne yazık ki tüm balistik füzeler vurulamadı. En büyük isabetler Kiev'de oldu ve bu saldırının ana hedefi de Kiev'di" dedi.

Kaynak: ANKA
