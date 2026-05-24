Rusya, Kiev'e Balistik Füze ve Dronlarla Saldırdı

(KİEV) - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik balistik füze ve drone saldırısı başlattı. Başkentte peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füze ve dronelarla saldırdı. Saldırıda çok sayıda balistik füze kullanıldı. Kentte patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri devreye girdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında Kiev'de bulunan ANKA Haber Ajansı ekibi, saldırı anını görüntüledi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, "önümüzdeki 24 saat içinde herhangi bir zamanda potansiyel olarak ciddi bir hava saldırısının gerçekleşebileceğine ilişkin bilgi alındığı" belirtilmişti.

