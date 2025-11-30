Haberler

Rusya'dan Karadeniz'deki Gemilere Yönelik Saldırıya Kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırının terör eylemi olduğunu belirterek kınadı. Zaharova, bu saldırıların barış çabalarına engel olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları (İDA) saldırısına uğradığını belirten Zaharova, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını kaydetti.

Zaharova, gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimi olduğuna işaret eden Zaharova, "Kiev yönetiminin terör eylemlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri dahil Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm yollarını arayanlar için bir sinyal olduğunu" vurguladı.

Sözcü Zaharova, Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırılarını kınama çağrısında bulunarak, "Bu, denizdeki seyrüsefere tehdit oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
