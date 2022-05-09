Rusya'dan Kaçanların Öncelikli Adresi Türkiye

Türkiye, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmayan ve Rus pasaportu sahiplerinin vizesiz giriş yapabildiği az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye, hem Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in baskı politikasından hem de ekonomik yaptırımlardan kaçanların öncelikli adresi

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