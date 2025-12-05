Haberler

Rusya: Japonya, Anayasasındaki Barışçıl İlkelere Geri Dönmeli

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'nın Taiwan ile ilgili askeri hamlelerini eleştirerek, barışçıl ilkelere geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Zaharova, Japonya'nın Taiwan konusundaki yaklaşımlarının bölgesel gerilimi artırdığını belirtti.

ST. PETERSBURG, 5 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Taiwan ile ilgili son zamanlarda yaptığı tartışmalı açıklamalar ve askeri hamlelerle bölgesel gerilimi tırmandıran Japonya'nın anayasasında yer alan barışçıl ilkelere geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın Japonya'nın Taiwan konusunda sık sık dile getirdiği hatalı açıklamaları ve hızlanan yeniden militarize olma gündemine ilişkin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Japon hükümetinin "inatçı tutumunu sürdürdüğünü" ve Taiwan konusunda tartışmalı açıklamalar yapmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın Taiwan konusundaki ilkesel tutumunun iyi bilindiğini ve tutarlı olduğunu yineleyen Zaharova, Taiwan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak tanıdıklarını ve ne şekilde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışında olan her türlü girişime karşı çıktıklarını söyledi. Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğuna dikkat çeken Zaharova, egemenlik ve toprak bütünlüğünü her şekilde korumanın, Çin'in meşru hakkı olduğunu ifade etti.

Zaharova, Japonya'ya defalarca yeniden militarize olma yoluna sürüklenmekten vazgeçme ve anayasasında belirtilen gerçek barışçıl tutuma dönme çağrısında bulunduklarını vurguladı.

Japonya'nın, anayasasında savaşı bir ulusal politika aracı olarak görmeyi reddettiğini belirten Zaharova, Japon yetkililerin savaş yanlısı açıklama ve eylemlerininse sadece bölgesel gerilimi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Japonya'nın kendi anayasasına da doğrudan aykırı olduğunu kaydetti.

Tarihsel gerçeğin korunarak, tarihi çarpıtmaya ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni baltalamaya yönelik girişimlere karşı direnilmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, Nazizm ve faşizme direnmenin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel


