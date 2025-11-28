Rusya'dan Japonya'ya Sert Uyarı: Orta Menzilli Füzeler Kabul Edilemez

MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'nın sınır bölgelerindeki adalara saldırı amaçlı silah sistemleri konuşlandırmasının, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozarak komşu ülkelere ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Zaharova, Japonya'nın Washington'ın talimatı doğrultusunda başta Okinawa olmak üzere söz konusu adaları sistematik olarak askeri karakola dönüştürüp sadece savunma değil, saldırı yeteneklerine de sahip silahlarla donattığını gözlemlediklerini belirtti.

Zaharova, Tokyo'nun "agresif militarist politikasının" ve bu tür askeri hamlelerin, "bölge güvenliği konusunda gerilimi daha da tırmandırdığını, komşu ülkelere yönelik ciddi riskler oluşturduğunu ve aynı zamanda da Japonya'nın bu bölgedeki spesifik planlarını uygulamasına karşı verilebilecek sert tepkiyi meşrulaştırdığını" kaydetti.

Zaharova perşembe günkü basın toplantısında Xinhua muhabirinin Japonya'nın, Çin'in Taiwan bölgesi yakınlarındaki adalara orta menzilli füzeler konuşlandırma girişimlerine ilişkin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın söz konusu adalara ABD yapımı orta menzilli füzeler konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu belirten Zaharova, "Japon hükümetinin girmiş olduğu yeniden militarizme dönüş sürecinde yaptığı tüm açıklamaları ve attığı tüm adımları yakından takip ediyoruz. Tokyo'nun bu tür politikalarının beraberce yaşadığımız bölgemizin istikrar ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine daha önce defaatle dikkat çektik" dedi.

Zaharova, "Japonya'ya, bakanlık tarafından ilgili notanın iletilmesi de dahil olmak üzere diplomatik kanallar aracılığıyla, söz konusu topraklara ABD yapımı orta menzilli füzelerin hangi bahaneye olursa olsun kalıcı, geçici veya başka bir şekilde konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğu konusunda sert uyarıda bulunduk" ifadelerini kullandı.