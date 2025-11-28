Haberler

Rusya'dan Japonya'ya Sert Uyarı: Orta Menzilli Füzeler Kabul Edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'nın sınır bölgelerindeki adalara konuşlandırdığı ABD yapımı orta menzilli füzelerin, bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek sert uyarılarda bulundu.

MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'nın sınır bölgelerindeki adalara saldırı amaçlı silah sistemleri konuşlandırmasının, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozarak komşu ülkelere ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Zaharova, Japonya'nın Washington'ın talimatı doğrultusunda başta Okinawa olmak üzere söz konusu adaları sistematik olarak askeri karakola dönüştürüp sadece savunma değil, saldırı yeteneklerine de sahip silahlarla donattığını gözlemlediklerini belirtti.

Zaharova, Tokyo'nun "agresif militarist politikasının" ve bu tür askeri hamlelerin, "bölge güvenliği konusunda gerilimi daha da tırmandırdığını, komşu ülkelere yönelik ciddi riskler oluşturduğunu ve aynı zamanda da Japonya'nın bu bölgedeki spesifik planlarını uygulamasına karşı verilebilecek sert tepkiyi meşrulaştırdığını" kaydetti.

Zaharova perşembe günkü basın toplantısında Xinhua muhabirinin Japonya'nın, Çin'in Taiwan bölgesi yakınlarındaki adalara orta menzilli füzeler konuşlandırma girişimlerine ilişkin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın söz konusu adalara ABD yapımı orta menzilli füzeler konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu belirten Zaharova, "Japon hükümetinin girmiş olduğu yeniden militarizme dönüş sürecinde yaptığı tüm açıklamaları ve attığı tüm adımları yakından takip ediyoruz. Tokyo'nun bu tür politikalarının beraberce yaşadığımız bölgemizin istikrar ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine daha önce defaatle dikkat çektik" dedi.

Zaharova, "Japonya'ya, bakanlık tarafından ilgili notanın iletilmesi de dahil olmak üzere diplomatik kanallar aracılığıyla, söz konusu topraklara ABD yapımı orta menzilli füzelerin hangi bahaneye olursa olsun kalıcı, geçici veya başka bir şekilde konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğu konusunda sert uyarıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın kendini zor tuttuğu an! Ağlamamak için yutkunup durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.