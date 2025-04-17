Rusya'dan Japonya'ya Askeri Tatbikat Protestosu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya, Hokkaido Adası'nda düzenlemeyi planladığı askeri tatbikatlara ilişkin protesto notası gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Japonya Büyükelçiliğine, Japonya'nın haziranda Hokkaido Adası'nda gerçekleştirmeyi planladığı askeri tatbikatlara ilişkin sert bir protesto notası iletildiği belirtildi.

Tatbikatların Rusya sınırlarına yakın bölgede yapılacağı belirtilen açıklamada, bu tatbikatlarda Type-88 model füzelerle donatılmış SSM-1 kıyı savunma sistemleri kullanılacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, bu tür kışkırtıcı askeri faaliyetleri Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendiriyor ve kesinlikle kabul edilemez buluyor. Tokyo'nun bu eylemi, Kuzeydoğu Asya'da ve Asya-Pasifik bölgesinin tamamında tansiyonun artmasına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Moskova'nın ülkenin Uzak Doğu sınırlarında güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli tüm karşı önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu da kaydedildi.