Rusya'dan İsrail'e Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kıtlığın rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, İsrail'e "durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ateşi kesmesi ve insani yardımların ulaşması için acil önlemler alması" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığın artmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

22 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın rekor seviyeye ulaştığına dair yeni verilerin yayınlanması üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile diğer BM yetkililerinin sert ve eleştirel açıklamalarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, tahminlere göre, kıtlığın eylül sonuna kadar Han Yunus ve Deyr el-Belah vilayetlerine yayılacağına dikkat çekildi.

Filistin'de hızla kötüleşen durumun 5 yaş altındaki 132 bin çocuğun hayatını tehdit edebileceği, bunlardan 41 bininin zaten ciddi açlık yaşadığı aktarılan açıklamada, açlık verilerindeki bu sayıların mayıs ayından bu yana iki katına çıktığına vurgu yapıldı.

Üst düzey BM temsilcilerinin Gazze'deki durumla ilgili endişe verici değerlendirmelerinin şok edici olduğu kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, İsrail yetkililerini, durumun daha da kötüleşmesini önlemek, ateşi kesmek, engelsiz insani erişimi sağlamak ve ihtiyaç sahibi herkese gıda da dahil olmak üzere gerekli insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için acil önlemler almaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üye devletlerinin Gazze konusunda insani felaketin üstesinden gelmeye odaklanan bir karar tasarısı üzerinde anlaşmak için yeni bir girişimde bulunmayı planladığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Moskova, bu kez böyle bir belgenin kabul edilmesini bekliyor." denildi.