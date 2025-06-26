Rusya'dan İran ve İsrail'e Ateşkes Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran ve İsrail'in ateşkese uymaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İsrail ve ABD'nin yasa dışı ve saldırgan eylemlerinden sonra tehlikeli askeri gerginlik çarkının durdurulacağına dair umut doğdu." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesine değinen Zaharova, İran ve İsrail'in ateşkese uymaya hazır olduklarını bildirdiklerine işaret etti.

Zaharova, "Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ve ABD'nin yasa dışı ve saldırgan eylemlerinden sonra tehlikeli askeri gerginlik çarkının durdurulacağına dair umut doğdu." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yasa dışı ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu belirten Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimindeki İran nükleer tesislerinin, ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef haline gelmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) yönelik sorun yarattı, UAEA ile İran arasında sağlanan anlaşmanın uygulanması sürecine engeller oluşturdu. Saldırıların planlanmasında bilgi kaynağı olarak kullanılan ajansın doğrulama sisteminin güvenirliği sorgulanmaya başladı. ABD ve İsrail, UAEA faaliyetlerine verilen muazzam zarardan sorumlu."

UAEA'nın "itibarına verilen zararın" zamanla onarılacağı umudunu paylaşan Zaharova, bunun için de gerekli koşulların oluşturulması, barışın sağlanması ve İran'daki nükleer tesislere ileride saldırı düzenlenmeyeceğine dair garantilerin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mariya Zaharova, olan bitenlerin tarafsız şekilde değerlendirilmesi, bir daha yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

"İran ile barışçıl nükleer alandaki işbirliğimizi sürdüreceğiz"

İran ile barışçıl nükleer alandaki işbirliğini sürdürdüklerini dile getiren Zaharova, bunun "meşru" olduğunu belirterek, "Bu işbirliğini sürdüreceğiz. İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında her alanda işbirliğimiz gelişmeye devam edecek." diye konuştu.

Rusya'nın sorunun çözümüne ilişkin bazı önerilerde bulunduğuna işaret eden Zaharova, "İran nükleer programıyla ilgili meselenin çözümü, Orta Doğu'daki diğer krizlerin çözümü gibi sadece diplomasi ve müzakereler yoluyla sağlanabilir. Buna alternatif yok. Ülkemiz bu süreçte her türlü desteği sağlamaya devam edecek. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde teyit edildi." dedi.

Sözcü Zaharova, İran etrafındaki durumun gerginleşmesinden bu yana Orta Doğu'da tehlike altında olan ülkelerden 1000'den fazla Rus vatandaşını tahliye ettikleri bilgisini paylaştı.

"BM, Ukrayna konusunda çifte standart uyguluyor"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Zaharova, geçen hafta Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu 13 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını belirtti.

Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 17 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'nde sunduğu raporda, Rus ordusunun Ukraynalı çocuklara yönelik ihlaller konusunda sorumlu tutulmasına ilişkin ise "BM Genel Sekreterliğinin, bu konudaki taraflı siyasi kararını şiddetle kınıyoruz. Bu çifte standart politikasının tezahürü." ifadelerini kullandı.