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Rusya'dan hipersonik füze denemesi

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Rusya'dan hipersonik füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 100 kilometre uzaklıktaki hedefin hipersonik füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "İki gemili füze saldırı grubu, düşman savaş gemisine saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedef, iki Moskit hipersonik seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarıyla vuruldu. Tatbikatın güvenliği Pasifik Filosu gemileri ve deniz havacılık uçakları tarafından sağlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Japon Denizi Rusya Güncel Haberler

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