Rusya'dan Hatay'a ziyarete gelen 4 kişilik aile, enkaz altında

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, 4 katlı Mutlu Apartmanı yıkıldı. Rusya'dan aile ziyaretine gelen Irina Eryetli (33), eşi Atalay Eryetli (38), çocukları Deniz Eryetli (4) ve Timur Eryetli (2) enkazda kaldı. Macaristan'dan gelen arama- kurtarma ekibinin de katıldığı çalışmalarda Eryetli ailesi, enkazda aranıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 katlı Mutlu Apartmanı da enkaza dönüştü. Rus vatandaşı Irina, eşi Atalay Eryetli çocukları Deniz ve Timur, enkaz altında kaldı. Anne ve çocuklarının, baba Atalay Eryetli ile yaşadıkları Rusya'dan, Antakya'daki ailesini ziyarete geldiği ve depreme yakalandıkları öğrenildi. Atalay Eryetli'nin annesi Meral Eryetli (78) ve babası Hüseyin Eryetli (74), ilk gün enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Atalay, eşi Irina, çocukları Deniz ve Timur Eryetli ise henüz enkaz altından çıkartılamadı. Duvarları, makineler yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, ulaşabildikleri bölgeleri kontrol etti. Arama- kurtarma ekibine Macaristan'dan bölgeye yardım için gelen ekip, iki arama kurtarma köpeği ile destek veriyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.