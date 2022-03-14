Rusya'dan belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatı sürecek - Haberler

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Rusya'dan belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatı sürecek

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'dan belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatı sürecek

Rusya, belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatına devam edecek.

Rusya, belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatına devam edecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına yönelik teklifini onayladığını bildirdi.

Beyaz ve ham şeker ihracatının 31 Ağustos'a kadar "geçici" olarak durdurulacağını aktaran Abramçenko, "Buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatı ise 30 Haziran'a kadar 'geçici' olarak yasaklanacak. Belirli lisanslar altında, kotalar dahilinde tahıl ürünleri ihracatı devam edecek." ifadesini kullandı.

Abramçenko, söz konusu yasağın ülke içerisindeki stokları muhafaza etmek amacıyla "geçici" olarak uygulanacağını ve böylelikle iç piyasadaki fiyatların aşağıda tutulacağını kaydetti.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Rusya, Güncel, Haberler

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