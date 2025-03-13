Rusya'dan Avrupa Ülkelerine Sert Uyarı: Asker Gönderirseniz Çatışma Olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya barış gücü adı altında asker göndermesi halinde, bunun kendileri açısından silahlı çatışma anlamına geleceğini ifade etti. Moskova, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya Avrupalı askerlerden oluşan bir barış gücü gönderilmesi fikrine sert bir dille karşı çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, böyle bir adımın "Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girmek" anlamına geleceğini dile getirerek "Diğer ülke ordularına ait birliklerin herhangi bir bayrak altında Ukrayna'da konuşlanması bizim için asla kabul edilemez" dedi. Zaharova, söz konusu planların gerçekleşmesi halinde Rusya'nın buna, "mevcut tüm imkanlarla" yanıt vereceğini ifade etti.

Ukrayna'nın talebine Fransa ve İngiltere'den yeşil ışık

Üç yılı aşkın süredir, kendine saldıran komşusu Rusya ile savaşan Ukrayna, çatışmaların sona ermesi halinde topraklarının korunması için Avrupalı müttefiklerinden, Ukrayna'da askeri birlikler konuşlandırılması fikrini gündeme getirmişti. Bu fikre olumlu bakan Paris ve Londra da Ukrayna'ya gönderilmek üzere Avrupalı askerlerden oluşacak bir barış gücü kuvveti meydana getirme konusu hakkında diğer Avrupa ülkeleri ile görüş alışverişinde bulunuyor.

Kiev son olarak ABD'nin 30 günlük ateşkes planını onaylamıştı. ABD'li diplomatlar söz konusu planı Rusya'ya da kabul ettirebilmek için Moskova'da görüşmelerini sürdürüyor.

AFP / ET,JD

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