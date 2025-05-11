Rusya'dan Avrupa Liderlerine Uyuşturucu İddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Zaharova, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyor.

Görüntüde, Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyor.

Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."

Zaharova'nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilmişti.