Rusya'dan Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat Güncel Haberler Rus ordusu, Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi. Rus ordusu, Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Atlas Okyanusu'nun batı kısmında faaliyet gösteren Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov fırkateyni, hipersonik Tsirkon füzesini kullanarak 900 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefine yönelik sahte saldırı organizasyonu düzenledi." ifadesine yer verildi. Açıklamada, gemi mürettebatının tatbikat kapsamında yüksek seviyede koordinasyon sağladığı belirtildi. Tsirkon Rus ordusu, 2022'de Barents Denizi'nde hipersonik Tsirkon füzesinin test atışını yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, 2021'de Tsirkon'un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahlar arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Atlas Okyanusu Rusya Güncel Haberler

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