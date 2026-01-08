Rusya: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye uluslararası deniz hukukuna uyma ve el koyduğu Rusya tescilli tankere yönelik "yasa dışı eylemlerine" son verme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, ABD Avrupa Komutanlığının Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli olup adını "Marinera" olarak değiştiren "Bella 1" petrol tankerine el koymasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bu durumun endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu tankerin, Rusya tescilli olduğuna dair bilginin ABD tarafına defalarca iletildiğine ve Rus bayraklı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu durumda, açık denizdeki gemiye Amerikan askerlerinin çökmesi ve geminin ele geçirilmesi, mürettebatın esir alınması, uluslararası denizcilik hukuku ilke ve normları ile seyrüsefer özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Tanker sahibinin yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, gemi mürettebatına yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Rus petrol tankeriyle ilgili durumun Avrupa-Atlantik bölgesinde askeri ve siyasi gerginliğe yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Washington'ı uluslararası deniz hukukunun temel norm ve ilkelerine uymaya, Marinera tankerine ve açık denizlerde yasal faaliyetlerde bulunan diğer gemilere karşı yasa dışı eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz. Amerikan tarafının tankerdeki Rus vatandaşlarına insani muamele edilmesi, hak ve çıkarlarına saygı göstermesi ve en kısa sürede vatanına dönmesine izin verilmesini talep ediyoruz."

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı, 7 Ocak'ta Kuzey Atlantik'te söz konusu petrol tankerine el koymuştu.