Rusya: ABD ve Venezuela arasındaki sorunların uluslararası hukuk bağlamında çözülmesi gerek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Venezuela arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi gerektiğini ve mevcut sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada gerginliğin düşürülmesi için adım atılması gerektiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Venezuela arasında diyaloğun iyileştirilmesi, mevcut sorunların uluslararası hukuk bağlamında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan Venezuela ve çevresindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Durumun kasıtlı olarak gerginleştirildiği ve bunun endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rasyonel ve pragmatik yaklaşımıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin büyük hatadan ve Batı yarım küresi için öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek durumdan kaçınacağını umuyoruz. Yaşananları dar görüşlü bir bakış açısıyla değerlendirmemeye çağırıyoruz. Washington ve Caracas arasındaki diyaloğun iyileştirilmesinden yanayız. Gerginliğin düşürülmesine yönelik adımların atılması ve mevcut sorunlara uluslararası hukuk normları çerçevesinde çözüm bulunması gerek."

Latin Amerika ve Karayipler'in barışçıl, istikrarlı bölge olarak kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Venezuela halkı ve yönetimini desteklediği kaydedildi.

