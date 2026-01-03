Haberler

Rusya: ABD'nin Venezuela'ya saldırısını küresel çoğunluk kınayacak

Güncelleme:
Rusya Parlamento Başkan Yardımcısı Kosaçev, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınayarak, küresel çoğunluğun bu duruma mesafe koyacağını belirtti. Senatör Puşkov, 2026'nın yeni bir savaşla başladığını ifade etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Venezuela'yı bombalamasını küresel çoğunluğun kınayacağını belirtti.

Kosaçev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını eleştirerek, küresel çoğunluğun Venezuela'ya yönelik saldırıya kesin şekilde mesafe koyacağına ve bunu kınayacağına emin olduğunu savundu.

Senatör Kosaçev, "Küresel azınlığı, yürek parçalayıcı acılar beklemektedir. Bu süreç ya değerler ile çıkarları yeniden kendi mecralarına oturtacak ya da transatlantik ittifakın jeopolitik çıkarları karşısında değerleri geri dönülmez biçimde tasfiye edecektir." ifadelerini kullandı.

"ABD tarafından başlatılan bir başka savaş daha"

Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2026'nın yeni bir savaşla başladığını belirterek, "Hedef ülkeden Amerikan güvenliğine yönelik bir tehdit olmamasına rağmen ABD tarafından başlatılan bir başka savaş daha." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'ya yönelik saldırının, 21. yüzyılda ABD tarafından başlatılan ve yürütülen 4. savaş olduğuna dikkati çeken Puşkov, Amerika'nın 2001'de Afganistan, 2003'te Irak ve 2011'de Libya'da savaş başlattığını anımsattı.

Senatör Puşkov, "Eğer ABD'nin dolaylı olarak katıldığı Suriye ve Ukrayna savaşlarını da eklersek bu çeyrek yüzyıldaki 6. savaş oluyor. Şimdiye kadar (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Clinton, Bush Jr, Obama ve Biden'ın aksine 'kendi' savaşı yoktu. Şimdi var." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
500

