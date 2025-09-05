Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'ya Silah Satışına Tepki

MOSKOVA, 5 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya 3.350 adet havadan fırlatılan Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı sistemi füzesinin satışını onaylamasının, Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik yollarla çözme konusundaki iddiasıyla çeliştiğini söyledi.

Zaharova perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların, Ukrayna'nın "acılarını uzatmaktan" başka işe yaramayacağını ve çatışmanın kontrolden çıkma riskini artıracağını defalarca dile getirdiklerini belirtti.

Zaharova, 3-6 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu sırasında basın toplantısı düzenledi.

Medyada ABD'nin, 28 Ağustos'ta çoğu kısmı Avrupa ülkeleri tarafından finanse edilen, 825 milyon dolar değerindeki füze satışını onaylandığını yönünde haberler yer almıştı. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından alındı.

Wall Street Journal gazetesi, füzelerin yaklaşık altı hafta içinde Ukrayna'ya teslim edileceğini bildirdi.

Zaharova, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, çatışma sonrası Ukrayna'ya Avrupa birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik "oldukça kesin planlar" olduğu yönündeki son açıklamalarına ilişkin olarak, böyle bir adımın "herkesin güvenliğini tehlikeye atacağını" ve "temel olarak kabul edilemez" olduğunu da söyledi.