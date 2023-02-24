Rusya'dan ABD, NATO ve Ukrayna'ya Transdinyester'le ilgili 'maceracı' adımlar konusunda uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD, NATO ile Ukrayna'yı Moldova içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi ile ilgili "maceracı" adımlar atmamaları konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD, NATO ile Ukrayna'yı Moldova içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi ile ilgili "maceracı" adımlar atmamaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Transdinyester bölgesi ile sınırına asker ve askeri teçhizat yığdığı ileri sürüldü.

Rusya'nın, tüm sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle ABD, NATO ülkeleri ile himayeleri altında bulunan Ukrayna'yı maceracı adımlar konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Kiev rejiminin olası provokasyonuna gerekli şekilde tepki göstereceği ve bölgedeki yurttaşlar, Rus askerleri ile Kobasna köyündeki cephanelerin güvenliğini sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Bunların güvenliklerini tehdit eden herhangi bir eylem, uluslararası hukuka göre Rusya Federasyonu'na saldırı olarak kabul edilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Moldova'nın askeri güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit yok"

Diğer yandan Moldova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Transdinyester bölgesindeki durumun dikkatle takip edildiği belirtilerek, "Şu anda devletin askeri güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit yok." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Transdinyester bölgesine yönelik "silahlı" provokasyon hazırladığı ve bölgeyi istilaya yönelik sınıra asker ve silah konuşlandırdığı iddia edilmişti.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Transdinyester Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester'in Kobasna köyünde bulunuyor.