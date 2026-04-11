İran-Abd Görüşmeleri... Rusya: "Tüm Taraflara Sorumlu Hareket Etme Çağrısı Yapıyoruz"

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran-ABD görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki krizin çözümü için "bir fırsat penceresi" doğduğunu belirterek, Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da başlaması planlanan ABD- İran görüşmelerine destek verdi. Rusya taraflara "sorumlu hareket etme" çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda ülkenin bu süreci desteklediğini ve müzakerelerin başarıya ulaşmasına yönelik beklentilerin yüksek olduğunu vurguladığı açıklamasında, "bazı aktörlerin ise kasıtlı ya da kasıtsız" şekilde barış sürecini engellediğini ifade etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu aşamada temel hedef, bölgedeki yıkıcı çatışmanın kök nedenlerini ele almak, yani ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşı tamamen sona erdirmektir. Bu savaşın sonuçları arasında Arap Yarımadası ülkelerinde meydana gelen zararlar, Lübnan-İsrail sınır hattındaki askeri hareketlilik ile Lübnan'a yönelik füze ve hava saldırıları yer almakta olup, bunların derhal durdurulması gerekmektedir."

Bu bağlamda, bölge ülkeleri arasındaki mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini savunuyoruz. Orta Doğu'daki durumun istikrara kavuşturulması ve yapıcı barış çabalarının ilerletilmesi amacıyla ortaklarımızla yakın iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız.

Pakistan'da yapılacak müzakerelere katılan tüm tarafları sorumlu davranmaya ve bu fırsatı tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, Basra Körfezi bölgesi için güvenlik çerçevesi oluşturulmasına yönelik Rusya'nın uzun süredir bilinen girişiminin geçerliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçeve; Arap ülkeleri ile İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm kıyıdaş devletler olarak diyalog içinde yer almasını ve adil ile sürdürülebilir bir çıkar dengesi sağlayabilecek dış aktörlerin katılımını öngörmektedir."

Kaynak: ANKA