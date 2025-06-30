Rusya'dan AB Merkezli 15 Haber Sitesine Erişim Kısıtlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rus haber sitelerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 15 AB merkezli haber sitesine erişim kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Açıklamada, AB'nin Rus basınına yönelik kısıtlamalarının yanıt bulacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus haber sitelerine yönelik yaptırımlara karşılık Avrupa Birliği (AB) merkezli 15 haber sitesine erişim kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 16'ncı yaptırım paketiyle 8 Rus haber sitesine kısıtlama getirdiği hatırlatıldı.

AB'nin bu adımına mütekabiliyet gereği karşılık verildiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'da yanlış bilgiler yayan AB merkezli 15 medya kuruluşunun internet sitesine erişim kısıtlaması getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB'nin, Rus basınına yönelik haksız kısıtlamalarının yanıtsız kalmayacağı konusunda daha önce uyarıldığı vurgulanarak, "Yayınlar ve bilgi kanalları üzerindeki kısıtlamalar kaldırılırsa Rus tarafı da Avrupa basınıyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecektir." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında erişim kısıtlaması getirilen AB merkezli 15 haber sitesinin isimlerine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı

Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek bıçak altına yattı
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.