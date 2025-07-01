Rusya'dan AB Medya Kuruluşlarına Yaptırım Yanıtı

MOSKOVA, 1 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, Avrupa Birliği'nin bazı Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulaması üzerine Rusya'da faaliyet gösteren 15 AB medya kuruluşuna yönelik karşılıklı kısıtlama getirme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, "AB Konseyi'nin bu yıl şubat ayında sözde 16. yaptırım paketi kapsamında onayladığı 8 Rus yayın organı ve bilgi kanalına yönelik son kısıtlamalara yönelik bir karşı önlem olarak, Rus tarafı, dezenformasyon yaymakla suçlanan 15 AB medya kuruluşunun internet kaynaklarına Rusya topraklarında karşı kısıtlamalar getirmeye karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Rus medya kuruluşları ve bilgi kanallarına uygulanan söz konusu kısıtlamaların kaldırılması halinde Rusya tarafı da AB medya kuruluşlarına ilişkin kararını gözden geçirecektir" denildi.