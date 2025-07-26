Rusya'dan 20 Uydu Fırlatıldı

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Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostochny Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz-2.1b roketi, 20 uydunun başarılı şekilde uzaya gönderildiğini açıkladı.

VLADİVOSTOK, 26 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostochny Uzay Üssü'nden fırlatılan bir Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi, 25 Temmuz 2025.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), cuma günü 20 uydunun başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Vostochny Uzay Üssü'nden Moskova saatiyle 8.54'te fırlatıldı. (Fotoğraf: Roscosmos/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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