Haberler

Rus Uydusu 11,3 Milyar Yıl Öncesine Ait Gama Işını Patlaması Tespit Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'ya ait bir uydu, 11,3 milyar yıl önce meydana gelen güçlü bir gama ışını patlamasını tespit etti. Araştırmacılar, bu patlamanın büyük bir yıldızın çekirdeğinin yerçekimi nedeniyle çökmesi sonucu oluştuğunu düşünüyor.

ST. PETERSBURG, 21 Ocak (Xinhua) -- Rusya'ya ait bir uydu, 11,3 milyar yıl önce meydana gelen güçlü bir gama ışını patlaması tespit etti.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre araştırmacılar, söz konusu patlamanın Güneş'ten onlarca kat daha ağır büyük bir yıldızın çekirdeğinin yerçekimi nedeniyle çökmesi sonucu meydana geldiğine inanıyor.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Ioffe Enstitüsü Deneysel Astrofizik Laboratuvarı'ndan kıdemli araştırmacı Dmitriy Svinkin, uydunun topladığı verilerin, gama ışını patlamalarının gökyüzündeki konumlarının daha doğru şekilde belirlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı

Herkes bu adamı konuşuyor! Dünya devini tek başına yıktı
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti