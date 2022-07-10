Rusya'daki Türk toplumu Kurban Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Rusya'daki Türk toplumu Kurban Bayramı'nı kutladı

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı nedeniyle Türk toplumu bayramlaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı nedeniyle Türk toplumu bayramlaştı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen kutlama programına, Büyükelçi Mehmet Samsar ev sahipliği yaptı.

Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk iş insanları, Moskova'da yaşayan ve eğitim gören Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte, bayramlaşmanın ardından ikramda bulunuldu.

Büyükelçi Samsar, programa katılan vatandaşların tek tek bayramını kutladı.

AA / Ali Cura - Güncel

Kurban Bayramı Moskova Rusya Güncel Haberler

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