Rusya'daki Türk toplumu Kurban Bayramı'nı kutladı Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı nedeniyle Türk toplumu bayramlaştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı nedeniyle Türk toplumu bayramlaştı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen kutlama programına, Büyükelçi Mehmet Samsar ev sahipliği yaptı. Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk iş insanları, Moskova'da yaşayan ve eğitim gören Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte, bayramlaşmanın ardından ikramda bulunuldu. Büyükelçi Samsar, programa katılan vatandaşların tek tek bayramını kutladı. AA / Ali Cura - Güncel Kurban Bayramı Moskova Rusya Güncel Haberler

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