Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları Sabantuy Bayramı'nı coşkuyla kutladı Rusya'nın başkenti Moskova'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kolomenskoya Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Tatar ve Başkurt halklarından binlerce kişi katıldı. Çadırların kurulduğu parkta, ses sanatçıları sahne aldı ve halk dansları gösterisi yapıldı. Geleneksel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, çeşitli yarışlar düzenlendi. Bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı", ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor. AA / Dmitri Chirciu - Güncel Moskova Rusya Tatar Güncel Haberler

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