Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

RUSYA'daki oğlunun iki gündür telefonla aradığı ancak ulaşamadığı belirtilen anne, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Başında kan izleri belirlenen Sofia Tomaili'nin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlerleyen yaşına rağmen Laleli'de tesktil sektöründe çalışan Rusya asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili'ye(60) iki gündür ulaşamayan oğlu, çareyi annesinin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan komşularını aramakta buldu. Sofia Tomaili'nin kapısını çalan komşuları ise içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen olumlu yanıt alamayınca durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.