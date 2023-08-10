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Rusya'daki fabrikada patlama: 12 kişiden haber alınamıyor

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Rusya'daki Moskova Bölgesi'nde optik ürün imalatı yapılan fabrikada dünkü patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından çalışmaların sürdüğü belirtildi. Fabrikanın enkazındaki çalışmalara rağmen 12 kişiden hala haber alınamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, gerekli araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Rusya'daki Moskova Bölgesi'nde optik ürün imalatı yapılan fabrikada dünkü patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fabrikanın enkazındaki çalışmalara rağmen 12 kişiden hala haber alınamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, gerekli araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesince soruşturma başlatılan, toplam 56 kişinin yaralandığı patlamanın ilk belirlemelere göre, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması kaynaklı olduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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