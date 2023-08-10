Rusya'daki fabrikada patlama: 12 kişiden haber alınamıyor

Rusya'daki Moskova Bölgesi'nde optik ürün imalatı yapılan fabrikada dünkü patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından çalışmaların sürdüğü belirtildi. Fabrikanın enkazındaki çalışmalara rağmen 12 kişiden hala haber alınamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, gerekli araştırmaların devam ettiği kaydedildi.