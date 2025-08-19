Rusya'daki Fabrika Yangınında Ölü Sayısı 23'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı. Yangında 134 kişi de yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MOSKOVA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın orta kesimlerindeki Ryazan bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre tesisin bölgesel operasyon merkezi, yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 134 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Merkezin açıklamasında yangının cuma sabahı Şilovskiy Bölgesi'ne bağlı Lesnoy kentindeki bir fabrikada çıktığı ifade edildi.

Olayla ilgili olarak fabrika güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi

İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.