Rusya'daki Fabrika Yangınında Ölü Sayısı 23'e Yükseldi
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı. Yangında 134 kişi de yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MOSKOVA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın orta kesimlerindeki Ryazan bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre tesisin bölgesel operasyon merkezi, yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 134 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Merkezin açıklamasında yangının cuma sabahı Şilovskiy Bölgesi'ne bağlı Lesnoy kentindeki bir fabrikada çıktığı ifade edildi.
Olayla ilgili olarak fabrika güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel