Rusya'daki 2022 Uluslararası Ordu Oyunları Sona Erdi

Uluslararası Ordu Oyunları'na 37 ülke ve bölgeden 270 takım katıldı

MOSKOVA, 29 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Uluslararası Ordu Oyunları'nın kapanış töreni Cumartesi günü Rusya'nın Moskova bölgesindeki askeri eğitim amaçlı Vatanseverlik Parkı'nda düzenlendi. Tank biatlonu dalının finali Cumartesi günü öğleden sonra Alabino eğitim sahasında gerçekleşti. Yarışta Çin takımı ikinci oldu.

Çin takımı Rusya'nın Moskova Bölgesi'ndeki Alabino eğitim sahasında düzenlenen 2022 Uluslararası Ordu Oyunları'na katılıyor, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) 2022 Uluslararası Ordu Oyunları, 13 Ağustos'ta başladı. Oyunlar Çin, Rusya ve İran dahil 12 ülkenin topraklarında yapıldı. Oyunlarda 37 ülke ve bölgeden 270'ten fazla takım mücadele etti. Bu yıl Çin ordusu, Rusya, İran, Kazakistan, Cezayir ve Özbekistan'daki yarışmalara katılmak üzere yurtdışına dokuz ekip gönderdi.

Çin takımı Rusya'nın Moskova Bölgesi'ndeki Alabino eğitim sahasında düzenlenen 2022 Uluslararası Ordu Oyunları'na katılıyor, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Rusya Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan Uluslararası Ordu Oyunları, orduların deneyim alışverişinde bulunmaları ve işbirliğini güçlendirmeleri için uluslararası bir platform işlevi görüyor.