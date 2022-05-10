Rusya'da Zafer Günü Kutlandı
Xinhua - Güncel
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VLADİVOSTOK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Fotoğrafta, Rusya'nın Vladivostok kentinde Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 77. yıl dönümü dolayısıyla atılan havai fişekler görülüyor, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
VLADİVOSTOK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Fotoğrafta, Rusya'nın Vladivostok kentinde Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 77. yıl dönümü dolayısıyla atılan havai fişekler görülüyor, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
Xinhua / Güncel