Rusya'da Zafer Günü Kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da Zafer Günü Kutlandı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya'da Zafer Günü Kutlandı

VLADİVOSTOK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Fotoğrafta, Rusya'nın Vladivostok kentinde Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 77. yıl dönümü dolayısıyla atılan havai fişekler görülüyor, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

VLADİVOSTOK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Fotoğrafta, Rusya'nın Vladivostok kentinde Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 77. yıl dönümü dolayısıyla atılan havai fişekler görülüyor, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Vladivostok, Mayıs, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title