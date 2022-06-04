Rusya'da yeni kriz: Yandex CEO'su istifa etti - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatması sonrasında, hem AB hem de diğer ülkelerden teknoloji şirketlerine dev yaptırımlar uygulandı. Yandex, AB yaptırımlarına tabi olmasa da, ortaklarının ülkeyi terk etmesinden çok fazla etkilendi. Şirketten gelen son açıklamaya göre, Arkady Volozh CEO'luk görevinden ayrıldı.

Yandex CEO'su AB yaptırımları sonrası istifa etti

Rusya'nın en büyük şirketi olan Yandex, operasyonlarında radikal değişiklikler yapmaya devam ediyor. Daha önce News ve Zen isimli hizmetlerini başka bir Rus şirketine satan Yandex, şimdi de yönetim kurulunda istifalar yaşıyor.

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1997 yılında kurulan şirketin kurucu ortaklarından biri olan Arkady Volozh, Rus hükümetine hem maddi hem de bilgi amaçlı yardım yaptığı gerekçesiyle AB tarafından kara listeye alındı. 2000 yılından bu yana Yandex CEO'su olan Volozh, Batılı ülkelerin aldığı bu kararın "yanlış kişiye uygulandığını" söyledi.

Direkt olarak Yandex şirketini etkilemeyen AB yaptırımları, Volozh'un oy verme hakkını yönetim kuruluna devretmesine yol açtı. İstifa ile ilgili Rus şirketten gelen açıklamada, yönetim kurulunda herhangi bir değişikliğin olmayacağına dikkat çekildi:

"Yönetim Kurulu normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Yandex, Kurulun devam eden desteğiyle şirketi yeni seviyelere taşımak için iyi bir konuma sahip güçlü ve derin bir yönetim ekibine sahip."

1997 yılından bu yana şirketin yönetim kurulunda yer alan ve Rusya'nın da en büyük teknoloji yatırımcılarından biri olan Arkady Volozh, yeni planlarını ise paylaşmadı. Yandex ayrıca Volozh'un ayrılmasının, şirketin mali veya operasyon faaliyetlerini etkilemeyeceğini dile getirdi.

24 Şubat tarihinde başlayan Ukrayna krizi, Rusya'daki teknoloji şirketlerini zora sokmaya başladı. Daha önce News ve Zen için VK ile anlaştığını duyuran Yandex, Batı yaptırımları sonrasında dikkat çeken değişiklikler uyguladı.

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