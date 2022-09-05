Rusya'da 'Vostok-2022' askeri tatbikatı 5'inci gününde sürdü

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı 5'inci gününde devam etti.

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı 5'inci gününde devam etti.

1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatı kapsamında, Rus "Mareşal Şapoşnikov" savaş gemisi Vladivostok Limanından Büyük Petro Körfezi sularına çıktı.

Rus üretimli modern silahlarla donatılan gemide, yabancı bir ülkeye ait denizaltı ve gemilerin olası saldırılarına karşı çeşitli askeri manevralar yapıldı.

Bu manevralar esnasında, gemideki "AK-630" ve "A-190" top sistemi ile "Ka-27" tipi helikopter kullanıldı.

"Mareşal Şapoşnikov" fırkateyni kaptanı Sergey Merkulov, burada basına yaptığı açıklamada, tatbikat kapsamında belirlenen hedeflerin yerine getirildiğini söyledi.

Bu geminin bir yıl önce iyileştirildiğine dikkati çeken Merkulov, geminin "Kalibr" ve "Uran" gemisavar seyir füzeleri gibi son model silahlarla donatıldığını aktardı.

Vostok-2022 askeri tatbikatı

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemciler katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Söz konusu tatbikat, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

7 Eylül'e kadar devam edecek tatbikatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlemesi bekleniyor.