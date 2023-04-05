Rusya'da Ukrayna'ya ait hafif motorlu uçak düştü, pilot gözaltına alındı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Bryansk bölgesine Ukrayna'ya ait hafif motorlu bir uçağın düştüğünü, pilotun gözaltına alındığını bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Bryansk bölgesine Ukrayna'ya ait hafif motorlu bir uçağın düştüğünü, pilotun gözaltına alındığını bildirdi.
FSB'den Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Byransk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir hafif motorlu uçağın düştüğü belirtildi.
Kazanın ardından pilotun Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sınır güvenlik güçlerinin pilotu yakalayarak gözaltına aldığı kaydedildi.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel