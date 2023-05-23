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Rusya'da uçurumdan düşen keçi, böyle kurtarıldı

Rusya'da uçurumdan düşen keçi, böyle kurtarıldı

Güncel Haberler

Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nde uçurumdan düşen keçi, Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekiplerince kurtarıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nde uçurumdan düşen keçi, Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekiplerince kurtarıldı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Galashki köyünde küçük keçi bahçeden kaçtıktan sonra uçurumdan düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinden kurtarma görevlileri derhal olay yerine intikal etti ve tırmanma ekipmanlarını kullanarak yavru keçiyi kurtardı" denildi. Keçinin kurtarılma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rusya Federasyonu İnguşetya Rusya Güncel Haberler

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