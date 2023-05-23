Rusya'da uçurumdan düşen keçi, böyle kurtarıldı

Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nde uçurumdan düşen keçi, Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekiplerince kurtarıldı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Galashki köyünde küçük keçi bahçeden kaçtıktan sonra uçurumdan düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinden kurtarma görevlileri derhal olay yerine intikal etti ve tırmanma ekipmanlarını kullanarak yavru keçiyi kurtardı" denildi. Keçinin kurtarılma anları saniye saniye kameralara yansıdı.