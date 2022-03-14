Rusya'da TV çalışanından, canlı yayında "savaşa hayır" protestosu - Haberler

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Rusya'da TV çalışanından, canlı yayında "savaşa hayır" protestosu

AA - Güncel
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Rusya'da TV çalışanından, canlı yayında

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında bir çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti.

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında bir çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya- Ukrayna savaşını protesto etti.

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıktı.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı.

Güvenlik güçlerinin, kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." dedi.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istedi.

AA / Güncel

Protesto, Ukrayna, Marina, Rusya, Güncel, Haberler

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