Rusya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi
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Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin yanı sıra St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk Başkonsolosluklarında Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 21.00'da sona erdi ve sandıklar kapandı.
Uçakla Türkiye'ye gönderilmek üzere görevlilerin gözetiminde oy torbaları büyükelçilikte muhafaza altına alındı.
Moskova'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarında 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 gün boyunca devam etti.
Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre, Rusya Federasyonu genelinde 14 bin 357 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.