Rusya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Moskova'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Rusya Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yüzyılda önemli atılımlar kaydettiğini belirterek, "Türkiye, bölgesinde istikrarın simgesi olmayı sürdürecek, diplomasi ve diyalog yoluyla herkes için barış ve adaletin sağlanması yönünde çalışmaya devam edecektir." dedi.

Rusya'nın, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını vurgulayan Samsar, "Ülkemizin Rusya ile ilişkilerini karşılıklı saygıya dayalı olarak ileriye taşıma iradesine sahibiz. Liderlerimiz arasındaki üst düzey ilişkiler, bu iradenin en önde gelen tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Programda, davetliler için özel hazırlanmış Türk yemekleri servis edildi.