Rusya'da Tren Kazası: 7 Ölü, 35 Yaralı

Rusya'da Tren Kazası: 7 Ölü, 35 Yaralı
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Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kazanın sebebi, demiryolu üstünden geçen bir karayolu köprüsünün çökmesi olarak belirlendi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MOSKOVA, 1 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırında yer alan Bryansk bölgesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı.

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada cumartesi günü meydana gelen kazanın, demiryolu üstünden geçen karayolu köprüsünün çökmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova saatiyle 22.50'de Vigoniçski ilçesinde meydana gelen kazada çöken köprünün enkazının, alttan geçmekte olan trenin üzerine düşmesiyle ciddi can kaybı ve yaralanmalar yaşandığını açıkladı.

Geçici barınaklara yerleştirilen yolcuların seyahatlerine başka bir trenle devam edeceği belirtildi.

Öte yandan kaza sırasında karayolu köprüsünden geçmekte olan bir kamyon da zarar gördü. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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