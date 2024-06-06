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Rusya'da tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişi yaralandı

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Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza sonucunda 4'ü ağır 19 yaralı hastanelere sevk edildi.

Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo'da yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuznetsov, 4'ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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