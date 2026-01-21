Rusya'da Komutan Kirillov'un öldüğü patlama davasının sanığına müebbet hapis cezası verildi

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısı İlya Polikarpov'un hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada yargılanan sanık Ahmadjon Kurbanov, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi, 17 Aralık 2024'te başkent Moskova'da meydana gelen patlamaya ilişkin davada kararını açıkladı.

Patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendiren mahkeme, sanık Kurbanov'un müebbet hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme diğer sanıklar Ramazan Padiyev, Batuhan Toçiyev ve Robert Safaryan'a da 18 ila 25 yıl arasında hapis cezası verdi.

Kremlin, Kirillov ve Polikarpov'un hayatını kaybettiği patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, Kiev yönetimini saldırıyı organize etmekle suçlamıştı.