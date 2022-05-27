Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor - Haberler

Yakutistan'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar, tedbir amaçlı patlatılarak su baskınlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Havaların aniden ısınması nedeniyle çözülen buzulların bir bölümü, nehrin daralan kısımlarını tıkayarak bölgedeki yerleşim yerlerinin su baskınıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Yakutistan bölgesindeki yetkililer, nehre yakın noktalardaki yerleşim yerlerini su baskınlarından korumak için yatak boyunca kum torbalarıyla set yapıyor. Nehir yatağının dar olduğu noktalara sürüklenip su akışını yavaşlatan büyük buz kütleleri patlayıcılarla parçalanarak baskınların önüne geçiliyor.

AA / Güncel