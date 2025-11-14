Rusya'da Su-30 Savaş Uçağı Düşerek 2 Pilot Hayatını Kaybetti

ST. PETERSBURG, 14 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Karelya Cumhuriyeti'ne bağlı Prionezhsky bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen Su-30 tipi bir savaş uçağında 2 pilot hayatını kaybetti.

TASS Haber Ajansı'nın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Moskova saatiyle 19.00 sularında düşen uçak, kaza sırasında mühimmatsız olarak planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu.

Karelya Valisi Artur Parfençikov perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada uçağın yerleşim yerlerinden uzak bir ormanlık alana düştüğünü ve pilotlar dışında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Parfençikov acil servis ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiğini belirtti. Kazada hayatını kaybeden 159. Havacılık Savaş Alayı pilotlarının ailelerine taziyelerini ileten Parfençikov, ailelere gerekli tüm desteğin sağlanacağını söyledi.