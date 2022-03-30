"Rusya'da Rejim Değişikliği Planı Yok" - Haberler

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"Rusya'da Rejim Değişikliği Planı Yok"

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'da yaptığı "Putin iktidarda kalamaz" açıklaması üzerine ülkesinin Rusya ya da herhangi bir yerde rejim değişikliği planı olmadığını söylerken, yapılan anketler Biden'a ve politikalarına desteğin azaldığını ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'da yaptığı "Putin iktidarda kalamaz" açıklaması üzerine ülkesinin Rusya ya da herhangi bir yerde rejim değişikliği planı olmadığını söylerken, yapılan anketler Biden'a ve politikalarına desteğin azaldığını ortaya koydu

DailyMotion.com / Güncel

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