Rusya'da petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi öldü Güncel Haberler Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesindeki Angarsk şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yangın, 2 bin metrekareden fazla alana yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangına, gaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Rusya Güncel Haberler

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