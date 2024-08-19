- Rusya'da petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın Başkurdistan bölgesinde bulunan Sterlitamak adlı petrokimya tesisindeki boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası boru hattında yangın çıkarken, olayda 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Patlamanın tesisteki üretimi etkilemediği ifade edildi.

Moskova'nın bin 500 kilometre doğusunda bulunan tesis, benzin ve jet yakıtı için yüksek oktanlı katkı maddeleri üretiyor.