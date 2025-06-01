Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Düştü: 7 Ölü, 66 Yaralı

Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Düştü: 7 Ölü, 66 Yaralı
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Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün, seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

"Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı"

Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Demiryolu bağlantısının patlatıldığı aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı." ifadesine yer verildi.

Komitenin açıklamasında ayrıca, Rusya'nın Kursk bölgesindeki demiryolu köprüsünün de patlatıldığı kaydedilerek, "Hareket halindeki tren otoyola düştü. Olayda makinist ve yardımcıları yaralandı." denildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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